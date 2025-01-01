Мехико, 1 января, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Более 500 млн литров текилы — почти годовой объём производства — скопились на складах в Мексике из-за падения спроса. Об этом сообщило издание Financial Times.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

По данным Совета по регулированию производства текилы, к концу 2023 года на складах было 525 млн литров текилы, которую либо выдерживали в бочках, либо готовили к розливу. Из 599 млн литров текилы, произведённой за год, примерно одна шестая часть осталась на складах.

«Производится гораздо больше нового алкоголя, чем продаётся, и запасы начинают накапливаться», — отметил аналитик Тревор Стирлинг.

По его прогнозу, 2025 год будет для отрасли очень нестабильным. Спрос на текилу падает при том, что в стране недавно запустили новые мощности по производству алкоголя.

Спрос на текилу, резко подскочивший в последнем десятилетии из-за популярности напитка в США, за последние полтора года снизился, в том числе по причине роста цен.

Большую часть текилы не хранят в бочках дольше трёх лет, так как этот напиток быстрее испаряется по сравнению с другим алкоголем, говорится в материале.

Кроме того, разрушительным ударом для отрасли и экономики Мексики может стать введение пошлины в размере 25% со стороны США. Таким решением пригрозил соседнему государству избранный американский президент Дональд Трамп.

В 2023 году Мексика экспортировала две трети всей произведённой текилы, 80% поставок пришлось на США. На втором месте по закупкам напитка находятся Испания и Германия, на их долю приходится всего по 2%.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года текила вошла в перечень товаров, которые власти США запретили поставлять в Россию.