Вашингтон, 1 января, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Избранному президенту США Дональду Трампу для выполнения своего обещания добиться прекращения конфликта на Украине придётся согласиться на значительные территориальные уступки со стороны Киева, отметили в своей публикации обозреватели информационного портала 19FortyFive.

Global Look Press/Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«[Конфликт] уже проигран, и [для Киева] сейчас нет никаких военных способов предотвратить этот исход», — сказано в сообщении.

Трамп должен будет согласиться на сделку, в результате которой Киев утратит формальный контроль над своими бывшими регионами, также избранный президент США должен будет публично пообещать, что Украину никогда не примут в НАТО, отметили авторы.

Если Трамп не согласится на эти условия, Россия продолжит спецоперацию, уничтожая Вооружённые силы Украины, и получит то же самое силой, добавили обозреватели издания.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватели издания Financial Times в своей публикации отметили, что в 2025 году киевскому режиму придётся подписать мирный договор с Россией, отказавшись от регионов, ранее входивших в состав Украины.

Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа.

Президент Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в сентябре отмечал, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области.