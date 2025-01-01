Сана, 1 января, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) сбили над территорией Йемена беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper американского производства. Об этом сообщил военный представитель указанной организации Яхья Сариа.

«Удалось уничтожить американский беспилотник MQ-9», — сказал он в эфире телеканала Al Masirah.

По словам Сарии, дрон находился в воздушном пространстве провинции Мариб. Представитель «Ансар Аллах» утверждает, что за это уже второй по счёту MQ-9 Reaper, который хуситы смогли сбить за последние 72 часа над йеменской территорией.

Он добавил, что всего с начала эскалации на Ближнем Востоке силы движения перехватили 14 американских БПЛА подобного типа.

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