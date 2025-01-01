Афины , 1 января, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Прекращение транзита российского газа через территорию Украины происходит в критический для ЕС момент, когда запасы этого топлива в странах Евросоюза иссякают быстрее, чем обычно, сказано в публикации греческого новостного сайта Newmoney.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Запасы газа в Европе иссякают быстрее, чем обычно, что усложняет достижение целей по хранению газа на предстоящий сезон. Перебои с поставками через Украину, как ожидается, станут серьёзным ударом для Молдавии. Среди стран ЕС больше всего пострадает Словакия», — отметили авторы.

В нескольких странах ЕС, которые ранее лишились российского газа, наблюдается замедление экономического развития и рост инфляции, напомнили авторы.

«В то время как Европа поспешила найти альтернативные источники энергии, потеря российского газа усугубила долгосрочные опасения по поводу снижения её глобальной конкурентоспособности и, в частности, промышленного будущего Германии», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба «Газпрома» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующие соглашения.

В Еврокомиссии заявили о готовности ЕС к остановке транзита российского газа через территорию Украины. В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что остановка транзита газа через Украину в ЕС приведёт к суровым последствиям для всех стран Евросоюза и при этом никак не навредит России.