Москва, 1 января, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Процесс перехода на оказание медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, разработанных профессиональным сообществом, завершился в России 1 января.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Клинические рекомендации — документы, устанавливающие алгоритм ведения больного, диагностики и лечения. Переход на них был инициирован в 2018 году после внесения соответствующей статьи в закон «Об основах охраны здоровья граждан».

Согласно поправкам к закону, принятым в декабре 2023 года, медицинским организациям предоставили время для перехода на клинические рекомендации, это срок истёк с наступлением 2025 года.

Замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин заявил 10 декабря на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, что 560 клинических рекомендаций будут размещены на сайте ведомства к концу года. По его словам, более 420 рекомендаций уже применяются в медорганизациях, для медиков организованы обучающие семинары.

Камкин отметил, что врачи при необходимости смогут отклоняться от клинических рекомендаций. Для этого предусмотрены консилиумы. Рекомендации, выступающие критериями качества, обязательны к исполнению. При этом медикам оставят возможность выбирать методы в конкретных клинических ситуациях.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала Минздраву провести разъяснительную работу с медицинскими организациями в регионах по вопросу перехода на обязательные клинические рекомендации. Она отметила, что Минздрав отрицает наличие проблем с переходом на новые требования, но «врачи всё гудят», следовательно, у них проблемы есть.

Врач-эндокринолог, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ольга Демичева, комментируя переход на рекомендации, подчеркнула, что подобные документы — это инструмент, которым врач пользуется при оказании помощи пациенту. Однако врач стоит выше клинических рекомендаций, так как успех лечения зависит от его клинического мышления, знаний, умений, интуиции и других качеств. Все дополнения должны помогать врачу, а не мешать, отметила она.