Курск, 1 января, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Украинские формирования за минувшие сутки лишились более 480 военнослужащих в ходе боёв в приграничных районах Курской области. Об этом сообщило 1 января Министерство обороны России.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«За сутки потери ВСУ составили более 480 военнослужащих», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

При этом, по данным Минобороны РФ, общие потери украинских сил на указанном направлении с начала атак киевского режима на этот российский регион достигли более 46 460 военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря британский журнал The Economist опубликовал статью, в которой выпустил статью в которой говорилось, что положение ВСУ после их нападения на Курскую область становится всё хуже. Один из офицеров украинской армии, который пообщался со СМИ, признал, что Украина терпит неудачи и потеряла «около половины» территорий, которые ранее контролировала.

31 декабря Минобороны РФ проинформировало, что Вооружённые силы России нанесли поражение формированиям ВСУ в приграничных районах в Курской области. Они ударили по отрядам тяжёлой механизированной, шести механизированных и трёх десантно-штурмовых бригад, а также по бригаде морской пехоты, двум бригадам территориальной обороны и штурмовому батальону ВСУ.