Москва, 1 января, 2025, 13:32 — ИА Регнум. С 1 января в России увеличились на 4,5% отдельные выплаты военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, а также уволенным с военной службы, проходившим военные сборы, и добровольцам. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

ИА Регнум

Проиндексированы в том числе страховые выплаты, которые положены военным, получившим инвалидность или ранение во время службы. В случае гибели выплаты получат близкие родственники.

Также увеличены единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации военнослужащим. Проиндексирован размер единовременных пособий сотрудникам полиции и некоторых федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, увеличен размер страховых компенсаций для членов добровольческих формирований.

Как передавало ИА Регнум, с 1 января в России был увеличен на 3198 рублей минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 22 440 рублей.

Кроме того, с 1 января зарплаты врачей, учителей, социальных работников, работников культуры и отдельных категорий госслужащих были повышены на 13,2%, а пенсии работающим и неработающим пенсионерам — на 7,3%.