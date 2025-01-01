Киев, 1 января, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Пресс-служба Национального банка Украины в среду, 1 января, заявила о возникновении возгорания на крыше одного из зданий организации в Печерском районе в центре Киева.

Александр Рыбин/ТАСС

По этим данным, возгорание произошло вследствие падения обломков беспилотника и было ликвидировано сотрудниками экстренных служб.

Пострадавших в результате пожара не было, а системы и сервисы Нацбанка функционируют в полном объёме, сказано также в сообщении.

Украинские СМИ ранее сообщили о серии взрывов в Киеве. Минобороны РФ об ударах по Киеву официально не информировало.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 января пресс-служба российского военного ведомства сообщила о нанесении в минувшие сутки поражения объекту энергетики, обеспечивающему работу ВПК Украины.

Также пресс-служба Минобороны проинформировала, что за сутки ВС РФ нанесли удар по месту сборки морских дронов ВСУ, уничтожили три безэкипажных катера противника в Чёрном море, а также сбили семь ракет реактивных систем залпового огня HIMARS и 66 беспилотников ВСУ.