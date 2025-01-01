Москва, 1 января, 2025, 13:06 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь в столичных роддомах и перинатальных центрах появились на свет 60 младенцев, среди которых 32 девочки и 28 мальчиков. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Andrés Nieto Porras

«С 31 декабря на 1 января в столичных роддомах и перинатальных центрах на свет появились 60 младенцев, из них 28 мальчиков и 32 девочки. Последним в 2024 году родился малыш в перинатальном центре ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой: ребенок, чей вес составил 4140 г, совсем чуть-чуть, всего 16 минут, не дотерпел до боя курантов. Первым в 2025 году, в 00:09, родился малыш весом 3380 г, роды приняли в роддоме № 1 при ГКБ имени Ф. И. Иноземцева», — говорится в сообщении.

Ракова отметила, что в настоящее время в Москве созданы все условия, чтобы мамы и новорождённые могли получить необходимую медицинскую помощь в максимально короткие сроки и в наиболее комфортных условиях.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря президент России Владимир Путин отметил, что для успешного решения задач развития в стране должно быть намного больше россиян, чем сейчас. Глава государства заметил, что доля третьих и последующих детей в российских семьях растёт, однако сохраняются и некоторые негативные тенденции — снижение рождаемости и откладывание времени вступления в брак и рождения детей.

В приветствии участникам церемонии подведения итогов Года семьи Путин ранее заявил, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетных семей, а также повышение их благосостояния являются приоритетными общенациональными целями.