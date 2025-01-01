Нью-Йорк, США, 1 января, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Было очень сложно принять решение о разделе победы на чемпионате мира по блицу, проходившему в Нью-Йорке, между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. Об этом заявил генеральный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский.

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Шахматисты сошлись в финале турнира, где сыграли семь партий, так и не позволивших выявить победителя. Тогда Карлсен предложил россиянину разделить первое место. В итоге FIDE одобрила это решение, что стало первым таким случаем.

«То, что оба были достойны этого звания, я могу сказать точно. Пришёл бы я к такому же решению, если бы это зависело от меня? Я не уверен. Но принимать такие решения всегда сложно: для кого-то они будут правильными, для кого-то нет», — отметил Сутовский.

Как передавало ИА Регнум, на том же турнире российский гроссмейстер Даниил Дубов проспал партию с американцем Хансом Ниманном, потому что не смог контролировать джетлаг. Шахматист уснул в своём номере и не проснулся в назначенное время. За это россиянину было присуждено техническое поражение, и он не вышел в четвертьфинал турнира.

А вот российская шахматистка Екатерина Лагно завоевала бронзовую медаль на этом чемпионате, проиграв в полуфинале китаянке Лэй Тинцзе. После первых четырёх партий между девушками был равный счёт, пятая также завершилась вничью, и лишь в шестой китаянка сумела одержать верх.