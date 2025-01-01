Москва, 1 января, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России ударили по месту, где осуществлялась сборка безэкипажных морских катеров ВСУ, сообщило 1 января Министерство обороны РФ.

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«Нанесено поражение… месту сборки безэкипажных катеров…» — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, российские военные поразили объект энергетики, работавший для нужд военно-промышленного комплекса Украины, и инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, а также скопления живой силы и боевой техники противника в 142 районах.

Для поражения целей российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотные летательные аппараты, ракетные установки и артиллерию.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря ВС России нанесли групповой удар по военному аэродрому ВСУ. Помимо этого, было поражено предприятие, поставлявшее пороховые заряды для украинских формирований.

30 декабря стало известно, что экипажи российских вертолётов Ка-52М нанесли удары по опорному пункту боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Отмечалось, что они уничтожили цель вместе с отрядом украинских сил.