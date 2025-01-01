Москва, 1 января, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Некоторые карты Visa и Masterсard исчерпали срок действия сертификатов безопасности. Об этом 1 января сообщили в Банке России.

Дарья Антонова ИА Регнум

Как пояснил в беседе с РБК представитель регулятора, это может вызвать определённые сложности. В частности, карты могут не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах.

По словам представителя ЦБ, карты Visa и Mastercard не смогут принимать менее 1% от всей терминальной сети. Эти случаи банки будут решать путём завершения настроек или оперативной замены устройств, отметил собеседник.

Он также добавил, что операции по этим картам будут продолжаться, так как Центробанк совместно с Национальной системой платёжных карт заранее провели работу, чтобы операции по таким картам могли осуществляться в прежнем режиме.

Как передавало ИА Регнум, в октябре РБК, ссылаясь на источники, предупредил, что у некоторых российских банков к концу 2024 года перестанут действовать сертификаты безопасности чипов для карт Visa и Mastercard. Из-за этого могут быть проблемы с их обслуживанием. Отмечалось, что сертификаты на чипы действуют независимо от срока действия карт.

Ранее первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что доля использования в стране банковских Visa и Masterсard падает. Ожидается, что в 2026 году их почти не останется в России. Она также предположила, что к 2028 году в мире перестанут пользоваться межбанковской системой SWIFT.

Компании Visa и Mastercard приостановили деятельность на территории России в марте 2022 года. Они заявили, что за пределами страны карты, выпущенные в РФ, не будут действовать. В Сбербанке по этому поводу отметили, что это не повлияет на работу карт в России. Кроме того, банк использует платёжную систему «МИР».