Москва, 1 января, 2025, 12:18 — ИА Регнум. В Москве 1 января ожидается мокрый снег, местами гололедица, а также сильный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС Москвы.

Ilya Moskovets/Global Look Press

«По прогнозам синоптиков Росгидромет до 21:00 1 января в Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами гололёд, налипание мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного ветра с порывами до 17 м/с», — указано в сообщении.

В связи с такого рода метеорологическими явлениями МЧС рекомендует москвичам снизить скорость движения, парковать автомобили вдали от деревьев, не оставлять детей без присмотра, обходить рекламные щиты и незакреплённые конструкции.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря в Москве и Московской области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за налипания снега. Кроме того, жёлтый уровень погодной опасности, связанный с гололедицей, объявлен в столичном регионе до 23:00 мск 7 января.

Центр управления комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы будет в праздничные дни работать в усиленном режиме. В новогодние каникулы не ожидается низких температур, поэтому отсутствуют предпосылки для возникновения каких-либо проблем в функционировании городских инженерных систем, заявил руководитель организации Евгений Балашов.