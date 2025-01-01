Москва, 1 января, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и 66 украинских беспилотников, проинформировал 1 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и «Ураган», а также 66 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, всего с начала проведения СВО уничтожены 650 самолётов, 283 вертолёта, 39 047 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 127 танков и других боевых бронированных машин, 1 504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 120 орудий полевой артиллерии противника.

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