Москва, 1 января, 2025, 12:14 — ИА Регнум. ВС России в минувшие сутки нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия ВПК Украины. Об этом в среду, 1 января, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

MOD Russia/Global Look Press

Также поражались иные военные объекты и скопления живой силы и техники противника, сказано в сообщении.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах», — сообщила пресс-служба.

Также 1 января пресс-служба военного ведомства проинформировала, что средства ПВО за сутки сбили семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 66 беспилотников ВСУ. Силами Черноморского флота за указанный срок были уничтожены три безэкипажных катера противника.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 31 декабря, пресс-служба Минобороны сообщила об уничтожении за сутки восьми безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, был нанесён групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома противника.

Также сообщалось, что ВС России нанесли ракетный удар по колонне РСЗО HIMARS украинской армии на временно оккупированной Киевом части Херсонской области. По этим данным, удар был нанесён комплексом «Искандер-М», применялись ракеты с осколочно-фугасной и кассетной боевыми частями. Официально эти сведения не подтверждались.