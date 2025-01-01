Оттава, 1 января, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Стали известны все пары, которые сыграют в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в Канаде. Они определились по результатам группового этапа первенства.

AP/TASS

За выход в полуфинал сборная США сразится со Швейцарией, Канада сыграет с Чехией, Швеция с Латвией, а хоккеисты сборной Финляндии встретятся со словаками.

Поединки состоятся 2 января. В этот же день национальные сборные Германии и Казахстана, оказавшиеся на последних местах в своих группах, поборются за право остаться в элитном дивизионе и сыграть на следующем молодёжном чемпионате мира.

31 декабря сборная Швейцарии со счетом 3:1 обыграла команду Казахстана и стала последним четвертьфиналистом МЧМ по хоккею.

Она набрала три очка и заняла четвёртое место в группе B. Команда Казахстана с одним очком расположилась на последней, пятой строчке.

Как сообщало ИА Регнум, молодёжная сборная Канады проиграла команде Латвии со счётом 2:3 в матче чемпионата мира среди юниоров. Игра второго тура группового этапа МЧМ 2025 года по хоккею состоялась в ночь на 28 декабря в Оттаве. Матч, прошедший на арене «Канадиен Тайр-центр», завершился в серии буллитов. Хоккеист Эрик Матейко, забив победный гол в восьмом раунде серии буллитов, обеспечил Латвии дебютную победу в чемпионате.

IIHF отстранила сборные РФ и Белоруссии от международных соревнований из-за начала Россией спецоперации на Украине. Запрет также был продлён на сезон 2024/2025.