Белгород, 1 января, 2025, 11:40 — ИА Регнум. ВСУ за минувшие сутки выпустили по Белгородской области 21 снаряд и атаковали регион 11 дронами. Об этом сообщил 1 января губернатор Вячеслав Гладков.

t. me/vvgladkov

Всего, по его информации, таким атакам подверглись 13 населённых пунктов в шести районах. При этом в Шебекинском муниципальном округе пострадал один человек.

«По городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено четыре боеприпаса в ходе четырёх обстрелов. Кроме того, над округом сбиты четыре беспилотника. Ранен один мирный житель», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

В Шебекинском округе также получили повреждения 15 частных домов, четыре многоквартирных дома, пять автомобилей, три гаража и линия электропередачи. После этого в сёлах Зиборовка и Муром произошло аварийное отключение электроэнергии. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Помимо этого, атакам подверглись сёла Ближнее, Вергилевка и Нечаевка в Белгородском районе, сёла Безымено, Мокрая Орловка, Козинка и Новостроевка-Вторая в Грайворонском муниципальном округе, сёла Колотиловка и Демидовка в Краснояружском районе, а также Валуйский муниципальный округ и Волоконовский район.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря беспилотники ВСУ атаковали село Палатово в Красногвардейском районе Белгородской области, в результате чего пострадали два человека. Кроме того, в трёх жилых домах были выбиты окна и посечены фасады.

В ночь на 29 декабря украинские военные ударили беспилотником по селу Безымено в Грайворонском округе Белгородской области. При атаке получил ранения водитель грузового автомобиля.