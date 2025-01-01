Москва, 1 января, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Более 590 тыс. бойцов потеряли Вооружённые силы Украины в 2024 году, подсчитало «РИА Новости» на основании данных Минобороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Потери украинских войск в 2024 году составили около 593 410 человек», — говорится в материале со ссылкой на недельные сводки ведомства об обстановке в зоне спецоперации.

При этом в начале года ВСУ теряли примерно по 4 тыс. военных в неделю, а к марту потери увеличились до более чем 7 тыс. человек, после чего незначительно сократились.

В марте киевский режим предпринял попытку прорыва через границу в Белгородской и Курской областях. Это обернулось для ВСУ потерей примерно 3 тыс. бойцов.

Позже цифры росли, к концу мая украинская армия впервые потеряла за неделю больше 10 тыс. человек. После этого показатель ни разу не опускался ниже этой отметки.

В августе потери Киева возросли на фоне попытки вторжения на территорию Курской области. Самый масштабный урон в рядах противника Минобороны РФ зафиксировало в период с 26 октября по 1 ноября, тогда ВСУ потеряли около 17 тыс. бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, с начала спецоперации России на Украине военные потери киевского режима превысили 1 млн человек. В частности, в 2022 году ВСУ потеряли 118,5 тыс. человек, в 2023 году — 405,4 тыс. человек, следует из данных Минобороны.

Российские военные благодаря быстрым перемещениям в зоне боевых действий стали неуловимыми, признали украинские бойцы. Военные ВС РФ в зоне спецоперации всё чаще пользуются электрическими скутерами, мотоциклами и квадроциклами, поэтому противнику сложнее их поразить.