Нью-Йорк, США, 1 января, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял первое место на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, разделив золото с норвежцем Магнусом Карлсеном.

City News Moskva/Global Look Press Ян Непомнящий

Согласно правилам турнира, в плей-офф участники проводили по четыре шахматные партии, на которые в формате блиц отводится по три минуты плюс две секунды за каждый ход.

Первые две партии оказались за Карлсеном, однако россиянин нагнал его в двух последующих. Затем они сыграли ещё три партии, все из которых завершились вничью, после чего норвежец предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

В Международной шахматной федерации (FIDE) вскоре сообщили, что чемпионами мира по блицу впервые в истории станут сразу два гроссмейстера.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря на чемпионате мира по блицу российский гроссмейстер Даниил Дубов проспал партию с американцем Хансом Ниманном, потому что не смог контролировать джетлаг. Шахматист уснул в своём номере и не проснулся в назначенное время. За это россиянину было присуждено техническое поражение, и он не вышел в четвертьфинал турнира.

29 декабря 18-летний шахматист Володар Мурзин одержал победу на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Он набрал 10 очков по итогам 13 партий. Второе место на турнире занял российский игрок Александр Грищук. Третье — Ян Непомнящий. Оба заработали по 9,5 очка.

Карлсена дисквалифицировали на том же чемпионате мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. Нарушение состояло в том, что шахматист пришёл на турнир в джинсах вместо классических брюк. Сам Карлсен в интервью норвежскому изданию NRK заявил, что не хочет иметь с FIDE ничего общего. Он принёс извинения зрителям, добавив, что для кого-то это может быть глупым принципом, но для него это не забавная ситуация.