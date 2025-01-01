Нью-Йорк, США, 1 января, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Российская шахматистка Екатерина Лагно завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, проиграв в полуфинале китаянке Лэй Тинцзе.

Софья Сандурская/ТАСС

Согласно правилам турнира, в плей-офф участники проводили по четыре шахматные партии, на которые в формате блиц отводится по три минуты плюс две секунды за каждый ход.

После первых четырёх партий между девушками был равный счёт, пятая также завершилась вничью, и лишь в шестой китаянка сумела одержать верх. В финале Тинцзе сыграет со своей соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь.

Лагно уже дважды выигрывала чемпионат мира по блицу в 2018 и 2019 годах. На недавно прошедшем в Нью-Йорке чемпионате мира по рапиду она также заняла третье место.

Как передавало ИА Регнум, на этом чемпионате мира по блицу российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял первое место, разделив золото с норвежцем Магнусом Карлсеном. Первые две партии оказались за Карлсеном, однако россиянин нагнал его в двух последующих. Затем они сыграли ещё три партии, все из которых завершились вничью, после чего норвежец предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

А российский гроссмейстер Даниил Дубов проспал партию с американцем Хансом Ниманном, потому что не смог контролировать джетлаг. Шахматист уснул в своём номере и не проснулся в назначенное время. За это россиянину было присуждено техническое поражение, и он не вышел в четвертьфинал турнира.