Москва, 1 января, 2025, 11:16 — ИА Регнум. Власти и волонтёры прикладывают все усилия для спасения уникальных пляжей Анапы, пострадавших от утечки нефтепродуктов в Керченском приливе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

«И МЧС, и местные власти, и огромное количество людей со всей страны приезжают в холод… Люди каждый день выходят и работают. И делают всё для того, чтобы спасти это уникальное место», — сказала она в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, особенность этих пляжей состоит в том, что они не только популярны у отдыхающих и имеют развивающуюся инфраструктуру, но и славятся своим лечебным песком и являются оздоровительными. Официальный представитель ведомства отметила, что жители Анапы активно призывают распространять информацию о ситуации в регионе после инцидента в море.

Отдельное внимание она обратила на деятельность волонтёров. Захарова подчеркнула, что эти люди полностью посвящают себя оказанию помощи, невзирая при этом на риски для собственного здоровья при очистке пляжей.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», перевозившие мазут. В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов.

26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута. 31 декабря стало известно, что с побережья Кубани специалисты и волонтёры собрали почти 70 тыс. тонн грунта и песка, загрязнённых нефтепродуктами.

Сразу же после ЧП с танкерами был развернут единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. Большое содействие в этой работе оказывают волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой гвардии» «Единой России» и Народного фронта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 декабря отметил, что специалисты различных ведомств и волонтёры делают всё необходимое для того, чтобы минимизировать последствия разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Он добавил, что полный размер ущерба для окружающей среды пока оценить невозможно, однако эта работа идёт постоянно.