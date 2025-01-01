Анкара, 1 января, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Турецкие компании уверенно заняли места на российском рынке, которые освободились после ухода западных компаний. Об этом пишет турецкая газета Dünya.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Турция — одна из немногих стран, с которыми Россия поддерживает дипломатические и экономические отношения, она до сих пор не присоединилась к западному эмбарго и не прекратила торговлю с Россией. Напротив, турецкие компании заняли места, освобождённые западными компаниями», — указано в публикации.

В издании также уточнили, что турецкие бренды стали крупнейшими игроками на российском рынке, расположившись на полках в магазинах и в торговых центрах. В газете отметили, что особых успехов турецким производителям удалось достичь в области бытовой техники.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря американское агентство Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара сообщило, что Вашингтон предоставил Анкаре исключение из санкций и разрешил оплачивать поставки российского сырья через Газпромбанк.

В начале сентября появилась информация о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. В Кремле положительно оценили стремление страны присоединиться к объединению. Как отметил в беседе с ИА Регнум эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов, для партнёров по БРИКС участие Анкары выгодно с экономической точки зрения.

В конце сентября на встрече с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш рассказал, что Анкара хотела бы достичь в торговом обороте с РФ уровня в $100 млрд. Со своей стороны Матвиенко назвала Турцию важным для России партнёром.