Москва, 1 января, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Иностранцы и россияне, живущие за границей, признавались, что в России находится опасно из-за красоты российских женщин. Об этом 1 января в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Я видела огромное количество людей, которые мне лично говорили, я сейчас говорю про мужчин: «Нет, мы понимаем, это опасно», ― рассказала дипломат.

На вопрос «почему» они отвечали, что из-за женщин.

«Мы себя не сможем держать в руках. Это невозможно», ― привела слова иностранцев Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что женщины в России остаются леди при любых обстоятельствах, где бы они ни работали. Она добавила, что всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности и водителями автобусов.

Кнайсль рассказала, что в Германии или Австрии женщины, работающие в компаниях, обычно похожи на бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая в некоторой степени напоминает мужчину. При этом жительницы Центральной Европы тоже способы оставаться леди в разных обстоятельствах, добавила бывший министр.

Доцент экономики в университете Сямынь Дин Чанфа посоветовал китайским мужчинам начать искать жён за пределами страны, в том числе в России.