Москва, 1 января, 2025, 10:40 — ИА Регнум. Слабая магнитная буря наблюдается на Земле 1 января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале «Погода от шефа».

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Он отметил, что в 07:58 мск индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы планеты, достиг отметки в пять единиц. Это означает, что началась слабая магнитная буря, класса G1.

«По прогнозам, магнитная буря усиливаться не будет и останется в градации слабой, и, скорее всего, прекратится не позднее полудня», — написал Леус.

Вечером 31 декабря геомагнитное поле пришло в слабо возмущённое состояние, благодаря чему в некоторых регионах России наблюдалось полярное сияние, добавил синоптик.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 декабря специалисты зафиксировали две мощнейшие вспышки на Солнце. Возмущения самого высшего рентгеновского класса X наблюдались в 7:14 и 7:31 мск в западной части солнечного диска. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в связи с мощной солнечной активностью прогнозировали магнитные бури на Земле 31 декабря и 1 января.