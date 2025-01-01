* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 1 января, 2025, 10:40 — ИА Регнум. Журналист Денис Катаев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не смог оспорить статус иностранного агента. Замоскворецкий суд Москвы принял решение не исключать его из этого списка.

Вадим Тараканов/ТАСС

В своём заявлении Катаев утверждал, что статус иностранного агента наносит ущерб его репутации, однако суд не принял во внимание этот аргумент.

«Данный статус не предполагает и не содержит негативной оценки такого лица со стороны государства, не рассчитан на формирование отрицательного отношения к осуществляемой таким лицом деятельности и тем самым не может восприниматься как проявление недоверия или желания дискредитировать такое лицо», ― процитировало «РИА Новости» решение суда.

В судебной инстанции пояснили, что статус указывает на то, что человек, освещая различные вопросы для широкой аудитории, получает денежные средства и имущество от иностранных источников.

Как сообщало ИА Регнум, Катаева признали иноагентом в сентябре 2023 года. В Минюсте сообщили, что журналист, в частности, выступал за предоставление вооружения Украине.

В ноябре Верховный суд в Москве отклонил жалобу комика и музыканта Семёна Слепакова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), оспаривающего включение в реестр иноагентов. Отмечается, что суд не нашёл в жалобе упоминания нарушений, благодаря которым её можно было бы рассмотреть.