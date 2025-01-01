Москва, 1 января, 2025, 10:28 — ИА Регнум. С 1 января в России вступили в силу несколько изменений, которые коснулись МРОТ, индексации пенсий, материнского капитала, налоговых вычетов, оплаты ЖКХ и штрафов ПДД.

Bulkin Sergey/Global Look Press

МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в России 1 января вырос с 19 242 до 22 440 рублей.

Страховые выплаты были проиндексированы на 7,3% в соответствии с уровнем ожидаемой инфляции в 2024 году. Также возобновится индексация пенсий работающих пенсионеров, которая была приостановлена в 2016 году.

На те же 7,3% увеличился материнский капитал, который с 1 января составляет 676 398 рублей на первого ребёнка и 893 835 рублей на второго и последующих. Минимальное пособие по беременности и родам достигнет 103 285 рублей, максимальное — 794 355 рублей за 140 дней. Также вырастут пособия, которые выплачиваются малообеспеченным семьям.

Согласно новым правилам, налоговый вычет можно будет получить если совокупный размер расходов на социальные нужды составит 150 тыс. рублей (110 тыс. рублей, если речь идёт об образовании детей), а размер самого вычета составляет не более 19 500 рублей.

Вступила в силу новая прогрессивная шкала НДФЛ (налога на доход физических лиц), которая состоит из пяти уровней. Так, прежняя ставка в 13% сохранится только для лиц, годовой доход которых не превышает 2,4 млн рублей. Те, кто зарабатывает от 2,4 до 5 млн ставка составит уже 15%, от 5 до 20 млн рублей — 18%, от 20 до 50 млн — 20%, а больше 50 млн — 22%.

Согласно новым правилам в сфере ЖКХ, если один собственников квартиры нанесёт ущерб общему имуществу дома, за это будет платить лично он, а не компания. Однако его вину необходимо будет доказать в суде.

На 10-20% были проиндексированы ставки утилизационного сбора для автомобилей и спецтехники. Индексация теперь будет происходить каждый год. Ещё одним изменением является отсутствие необходимости предъявлять полис ОСАГО при регистрации авто в ГИБДД.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения будут существенно повышены. В среднем плата за нарушения выросла в полтора раза. Так, если раньше за превышение скорости мог быть назначен штраф от 500 до 5000 рублей, сейчас это значение составляет уже от 750 до 7500 рублей.