Москва, 1 января, 2025, 10:11 — ИА Регнум. Часть людей не верила в уход Бориса Ельцина с поста президента России в 1999 году, потому что они не имели средств связи, которые позволили бы им оперативно узнавать новости. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Я звоню, пытаюсь соединиться с отцом, как-то меня соединяют. Я ему говорю, и он мне отвечает: «У вас всё нормально? Ты отдаёшь себе отчёт в том, что ты сейчас произносишь?» Я говорю: «Папа, я это видела по телевизору. Мы все это видели по телевизору. Мы проверили, это точно», — сказала она.

Дипломат добавила, что её отец сразу же сообщил эту новость бывшему тогда послом РФ в Китае Игорю Рогачёву, который тоже не поверил сказанному. Захарова также вспомнила, как стала свидетелем «дебатов» в маршрутке между людьми, которые верили в уход Ельцина, и теми, кто был не в курсе.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря фотокорреспондент Юрий Феклистов, который проработал вместе с Ельциным около десяти лет, раскрыл подробности его отставки. По его словам, обращение Ельцина, в котором он сообщил о своём уходе с поста, держалось в строгом секрете. Обычно новогоднее обращение снималось за несколько дней до праздника в открытом формате, однако в тот раз его сняли днём 31 декабря в режиме секретности, добавил журналист.

В январе была опубликована стенограмма переговоров Ельцина и экс-президента США Билла Клинтона в 1994 году. В ходе них первый российский президент указывал на то, что при расширении НАТО первой в альянс нужно принять РФ, предлагая создать «картель» из США, России и европейских стран, который следил бы за международной безопасностью.