Москва, 1 января, 2025, 09:26 — ИА Регнум. Пассажиры поездов дальнего следования могут перевозить животных в купе повышенной комфортности «Федеральной пассажирской компании» без выкупа всех мест. Новые правила, опубликованные на сайте «Российских железных дорог» (РЖД), начали действовать с 1 января 2025 года.

Belkin Alexey/Global Look Press

Они распространяются на мелких животных в переноске, больших собак придётся перевозить по старым правилам. Разрешается провозить не более двух животных или птиц на один купленный билет.

За питомцев нужно будет дополнительно заплатить в соответствии действующими тарифами. При приобретении всех мест в купе плату за животных взимать не будут.

Пассажиры смогут заранее узнать, будет ли с ними рядом ехать чей-то питомец. Это можно сделать на сайте РЖД при покупке билетов.

Как сообщало ИА Регнум, согласно правилам, перевозить животных нужно в специальных перевозках, клетках или контейнерах. Размер такой клади не должен превышать 180 см в трёх измерениях. Инвалиды имеют право на провоз собак-проводников, если есть справка об их спецобучении, в вагонах любого типа без дополнительной платы. Они должны быть в наморднике и находиться возле хозяина.

В феврале ФПК запретила выгонять из поездов дальнего следования безнадзорных животных. Проводникам предписано сначала попытаться найти хозяина, а если не получится, довозить в специальном купе до ближайшей станции и передавать дежурным работникам вокзала. Эти меры ввели после инцидента, приведшего к гибели кота Твикса.