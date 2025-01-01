Вашингтон, 1 января, 2025, 08:40 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп посетит похороны бывшего главы Белого дома Джимми Картера. Об этом 1 января сообщило агентство Associated Press.

Global Look Press/CNP/AdMedia

«Я буду там, мы были приглашены», — сказал Трамп в ходе новогоднего мероприятия в своём поместье Мар-а-Лаго.

При этом будущий американский лидер отказался отвечать на вопрос, общался ли он с семьёй Картера.

Как сообщало ИА Регнум, Картер умер 29 декабря на 101-м году жизни. Экс-президент США провёл в хосписе почти два года. По словам внука Картера Джейсона, экс-лидер США в последние дни «наслаждался миром, как мог».

Действующий президент США Джозеф Байден объявил 9 января 2025 года днём национального траура в связи с кончиной Картера. Кроме того, он призвал американцев собраться в церквях, чтобы отдать дань памяти умершего экс-президента. Американский лидер постановил приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за её пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах, на 30 дней.

В Вашингтоне пройдёт масштабная церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером. Глава Белого дома отметил, что подготовка к мероприятию уже началась. По словам Трампа, американцы должны выразить Картеру благодарность за его попытки сделать жизнь граждан США лучше. Похороны экс-президента пройдут в Джорджии и Вашингтоне с 4 по 9 января.

Картер — 39-й президент США, находившийся у власти в период с 1977 по 1981 год. Он вошёл в историю как самый долгоживущий американский президент. В октябре ему исполнилось 100 лет.