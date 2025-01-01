ДНР, 1 января, 2025, 08:23 — ИА Регнум. Российские военные благодаря быстрым перемещениям в зоне боевых действий стали неуловимыми для противника. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на рассказы украинских бойцов.

Алексей Коновалов/ТАСС

По словам полковника ВСУ Дмитрия Павленко-Крыжешевского, российские военные в зоне спецоперации всё чаще пользуются электрическими скутерами, мотоциклами и квадроциклами. В этом случае поразить их сложнее.

«Попасть в одно транспортное средство, перевозящее 15 человек, можно довольно легко. Но когда эти 15 человек едут на электросамокатах, это очень большая проблема», — признал украинский офицер.

В материале от 31 декабря издание привело кадры, снятые на окраине Дзержинска в ДНР (украинское название — Торецк). Одно из украинских подразделений преследовало бойцов ВС РФ, которые перемещались на электросамокатах, с помощью дронов.

Российские войска не прекращают атаки, что приводит к нарушению снабжения ВСУ в Донбассе. По словам эксперта Майкла Кофмана, с августа ВС РФ, набирая обороты, брали под контроль всё больше территорий. Для Украины наступил «самый трудный период» с начала 2022 года.

Украинские военные также признали, что ВС РФ способны поддерживать изнурительный темп боевых действий. Россия располагает значительными резервами, добавил Павленко-Крыжешевский.

Российские войска неуклонно продвигаются к Красноармейску (украинское название — Покровск) в ДНР, важному военному узлу. Ожесточённые городские бои идут в Часовом Яре и Дзержинске, ослабевает оборона ВСУ в Курахово, отметило издание.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря военкор Юрий Котенок сообщил об освобождении Курахово от украинских войск. В целом город освободили, на окраинах продолжается зачистка, отметил он.

Украинские военные в паническом страхе бегут из-под Дзержинска, следует из радиоперехватов разговоров ВСУ. Противника в районе Торецка атакуют бойцы 132-й бригады 51-й армии Южного военного округа.

ВСУ испытывают серьёзные проблемы, их положение ухудшается по всей линии фронта, констатировал 30 декабря британский военный аналитик Александр Меркурис.