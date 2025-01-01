Баку, 1 января, 2025, 08:26 — ИА Регнум. Бывшему наставнику сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариане Василевой пожизненно запретили занимать пост главного тренера в любой федерации, связанной с Международной федерацией гимнастики (FIG). Об этом сообщается на официальном сайте Фонда гимнастической этики (GEF).

Наталия Федосенко/ТАСС

Такие санкции на Василеву наложила дисциплинарная комиссия GEF за различные виды жестокого обращения и физического насилия в отношении спортсменов. Кроме того, её лишили звания «почётного тренера» Международной федерации гимнастики и отстранили от любой деятельности, связанной с FIG, сроком на восемь лет.

Перед возвращением в гимнастику Василева будет обязана пройти трехмесячные курсы по охране труда.

Кроме того, на 18 месяцев отстранили исполняющую обязанности главного тренера сборной Азербайджана Сияну Василеву. Её наказали за то, что она ударила спортсменку мобильным телефоном. Тренера Евгения Валиева отстранили на 12 месяцев. Испытательный срок для них определили три и два года соответственно.

Они должны будут удовлетворительно завершить курсы FIG, которые связаны с поведенческой осведомлённостью и защитой детей и молодёжи.

Как сообщало ИА Регнум, дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики также ввела санкции в отношении Федерации гимнастики Азербайджана. В 2023 году фонд предъявил обвинения в физическом и психологическом насилии со стороны тренеров команды Азербайджана в отношении гимнасток. Представители комиссии заявили, что федерация гимнастики Азербайджана несёт ответственность за нарушения, допущенные тренерами.