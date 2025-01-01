Москва, 1 января, 2025, 07:46 — ИА Регнум. В России с 1 января ввели полный запрет на майнинг криптовалют в десяти регионах. Ещё в четырёх субъектах ввели ограничения. Соответствующее постановление правительства было принято 23 декабря.

Прокуратура Иркутской области Иркутская область. Незаконный майнинг на территории ООО «Теплоснабжение»

Полностью запретили майнинг криптовалют до 15 марта 2031 года в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Частично ограничили майнинг в некоторых муниципалитетах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Ограничения распространяются на время отопительного сезона — в пики энергопотребления. Этот период обозначен в постановлении правительства с 15 ноября по 15 марта, а в 2025 году — с 1 января по 15 марта.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер России Александр Новак 15 ноября назвал причины ограничения майнинга. По его словам, майнинг важно ограничить в регионах, где прогнозируется дефицит электроэнергии, чтобы социально значимые потребители имели возможность получать электричество. В упомянутых регионах его необходимо запретить из-за отсутствия свободных мощностей, указал Новак.

Президент РФ Владимир Путин в июле предупредил, что майнинг криптовалют может спровоцировать дефицит электроэнергии, такое уже было в нескольких регионах России. Он подчеркнул, что этот процесс нельзя оставлять без контроля.