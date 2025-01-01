С 1 января полный запрет майнинга криптовалют ввели в десяти регионах РФ
С 1 января полный запрет майнинга криптовалют ввели в десяти регионах России
Москва, 1 января, 2025, 07:46 — ИА Регнум. В России с 1 января ввели полный запрет на майнинг криптовалют в десяти регионах. Ещё в четырёх субъектах ввели ограничения. Соответствующее постановление правительства было принято 23 декабря.
Полностью запретили майнинг криптовалют до 15 марта 2031 года в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях.
Частично ограничили майнинг в некоторых муниципалитетах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Ограничения распространяются на время отопительного сезона — в пики энергопотребления. Этот период обозначен в постановлении правительства с 15 ноября по 15 марта, а в 2025 году — с 1 января по 15 марта.
Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер России Александр Новак 15 ноября назвал причины ограничения майнинга. По его словам, майнинг важно ограничить в регионах, где прогнозируется дефицит электроэнергии, чтобы социально значимые потребители имели возможность получать электричество. В упомянутых регионах его необходимо запретить из-за отсутствия свободных мощностей, указал Новак.
Президент РФ Владимир Путин в июле предупредил, что майнинг криптовалют может спровоцировать дефицит электроэнергии, такое уже было в нескольких регионах России. Он подчеркнул, что этот процесс нельзя оставлять без контроля.