Москва, 1 января, 2025, 07:33 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года увеличен на 16,6% согласно принятому ранее закону.

Kp40.ru В июне средняя заработная плата выросла на 6%

МРОТ в 2024 году составлял 19 тыс. 242 рубля, его увеличили на 18,5% по сравнению с параметрами 2023 года.

С 1 января МРОТ установлен в сумме 22 440 рублей в месяц.

Новый минимум затронет более 4 млн бюджетников и свыше 1,7 млн работников реального сектора экономики.

Как сообщало ИА Регнум, средства на повышение МРОТ в федеральном бюджете РФ предусмотрены, заверила вице-премьер России Татьяна Голикова.

С 1 января 2024 года работодателей, которые платят своим работникам зарплату ниже минимального размера оплаты труда, государство может оштрафовать на сумму до 100 тыс. рублей.