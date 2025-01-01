Таллин, 1 января, 2025, 06:43 — ИА Регнум. В Эстонии 31 декабря умер советский и эстонский политический, государственный деятель, бывший президент страны Арнольд Рюйтель. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

Сайт президента Эстонии Арнольд Рюйтель

Политику было 96 лет.

Арнольд Рюйтель был президентом Эстонии в 2001–2006 годах. Он был инициатором создания Верховного совета Эстонской ССР при СССР.

Активно содействовал выходу республики из состава СССР.

Рюйтель считал, что вступление в Евросоюз и НАТО отвечает национальным интересам Эстонии.