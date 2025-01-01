Москва, 1 января, 2025, 06:29 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения показал видео, пояснив, что это кадры запуска ракеты разработанного украинскими специалистами оперативно-тактического комплекса «Сапсан».

ИА Регнум Зеленский, баллистическая ракета

При этом на кадрах оказался пуск другой ракеты, заметили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

«Новогодний позор Зеленского: в своём поздравлении клоун нагло врал, считая украинцев дебилами, но был разоблачён», — прокомментировали военкоры.

Зеленский впервые показал запуск ракеты с ОТРК «Сапсан, сначала писали киевские СМИ, публикуя видео запуска некой ракеты.

Позже выяснилось, что на самом деле этому видео в Сети более шести лет. Подпись под кадрами: «Армия Республики Корея запустила баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS».

Украинцы в комментариях закидали Зеленского негативными комментариями. Под ракетным выстрелом на тайминге 00:28, который показал он, в субтитрах подписано: «Это все наши ракеты. Украинские».

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский соврал, что поставит на фронт миллион беспилотников. Об этом заявил главный редактор «Цензор. нет» и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в социальной сети.

Также Зеленского уличили во лжи из-за его заявлений о росте ВВП на Украине.

Зеленского поймали на вранье в Крыму. Депутат от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что заявления главы киевского режима о бегстве Черноморского флота не соответствуют действительности. По словам депутата, украинские власти живут в информационном вакууме и демонстрируют своё невежество.