Доха, 1 января, 2025, 06:07 — ИА Регнум. В Катаре, в пригороде Дохи — Люсейле, после новогоднего фейерверка и праздничного концерта у входа в метро образовалась давка, пострадали десятки человек. Об этом сообщило «РИА Новости».

Kamal Hamid Давка

После праздничных мероприятий тысячи человек устремились к единственной ближайшей станции метро. На площади перед метро и на самой станции скопилась огромная толпа, в результате началась давка.

К месту прибыли врачи, которые оказывали помощь пострадавшим людям.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля во время религиозного мероприятия в деревне округа Хатрас индийского штата Уттар-Прадеш из-за давки и падений в пропасть погибли не менее 107 человек, в основном женщины.