Москва, 1 января, 2025, 05:44 — ИА Регнум. Вступление в силу дифференцированных ставок НДФЛ с 1 января 2025 года повлияет на налог с продажи недвижимости. Об этом рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

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С дохода до 2,4 млн рублей ставка НДФЛ останется 13%, а с превышения суммы — 15%. Данилов отметил, что минимальный срок владения жильём, который даёт право на освобождение от уплаты налогов, остаётся пять лет, написало агентство «Прайм». При этом есть условия, когда закон позволяет сократить его до трёх лет.

По словам эксперта, увеличение налоговой нагрузки для продавцов жилья может привести к росту числа споров, связанных с согласованием притворных условий о цене договора купли-продажи. В таких случаях проблем не избежать.

Как сообщало ИА Регнум, пенсионеры имеют право на ряд налоговых льгот и субсидий. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов.

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