Вашингтон, 1 января, 2025, 05:19 — ИА Регнум. При освобождении Курахово в Донецкой Народной Республике для ВС России откроется путь к промышленному сердцу Украины. Об этом написало издание The New York Times.

Анна Рыжкова ИА Регнум СВО. ДНР. Курахово. 23.12.2024

Авторы подчеркнули, что силы ВСУ вокруг Курахово неуклонно ослабевают. Освобождение этого города откроет перспективу для наступления «через южный Донбасс в Днепровский регион», который, как указало издание, является промышленным сердцем Украины.

Как передавало ИА Регнум, город Курахово освобождён от ВСУ. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в преддверии наступления 2025 года.

ВСУ за последние несколько недель потеряли на кураховском направлении по меньшей мере три батальона. В силовых структурах также уточнили, что речь идёт о потерях ВСУ не только в самом городе, но и среди подразделений в его окрестностях.