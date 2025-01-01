Освобождение Курахово откроет РФ путь в промышленное сердце Украины — СМИ
NYT: освобождение Курахово откроет ВС России путь к промышленному сердцу Украины
Вашингтон, 1 января, 2025, 05:19 — ИА Регнум. При освобождении Курахово в Донецкой Народной Республике для ВС России откроется путь к промышленному сердцу Украины. Об этом написало издание The New York Times.
Авторы подчеркнули, что силы ВСУ вокруг Курахово неуклонно ослабевают. Освобождение этого города откроет перспективу для наступления «через южный Донбасс в Днепровский регион», который, как указало издание, является промышленным сердцем Украины.
Как передавало ИА Регнум, город Курахово освобождён от ВСУ. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в преддверии наступления 2025 года.
ВСУ за последние несколько недель потеряли на кураховском направлении по меньшей мере три батальона. В силовых структурах также уточнили, что речь идёт о потерях ВСУ не только в самом городе, но и среди подразделений в его окрестностях.