Санкт-Петербург, 1 января, 2025, 05:01 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга сотрудники силовых ведомств провели 31 декабря рейд против мигрантов. Об этом сообщил Telegram-канал 78.ru.

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Отмечается, что проверяли мигрантов в целях безопасности. По данным источника, около тысячи человек отвезли в отдел МВД.

Как сообщало ИА Регнум, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в России незаконно, будут обязаны самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать своё правовое положение. Соответствующий указ 30 декабря подписал президент Владимир Путин.

Путин 8 августа подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. В частности, закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее этот срок составлял 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

Практически за полчаса до наступления Нового года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге был обнаружен бесхозный пакет. Силовики оцепили территорию.