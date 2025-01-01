Массачусетс, США, 1 января, 2025, 04:15 — ИА Регнум. В американском штате Массачусетс на семейном новогоднем празднике в игровом зале произошло обрушение конструкции Lego. В результате ЧП пострадали 10 человек, из которых шестеро — дети. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на пожарную службу.

Анастасия Зубарева ИА REGNUM Выставка игрушек Lego

Инцидент произошёл в городе Пибоди. Сотрудники игрового зала в ходе мероприятия сбросили вниз воздушные шары, это привело к обрушению гигантского аркадного автомата Lego. Конструкция упала на стоящих рядом посетителей.

Уточняется, что пострадавшие получили незначительные травмы. Двое из них отказались от госпитализации. Восемь человек доставили в больницы.

Как сообщало ИА Регнум, как минимум 13 человек пострадали в результате обрушения аттракциона на ярмарке в английском Бирмингеме. Речь идёт о карусели с цепями, на которой в момент обрушения могли находиться люди. Часть аттракциона упала на землю во время движения.

Колесо обозрения остановилось в немецком Узингене из-за сбоя в работе электросети. В результате посетители обесточенного аттракциона оказались запертыми в кабинках на высоте 38 м.