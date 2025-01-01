Ереван, 1 января, 2025, 03:52 — ИА Регнум. В новогоднем обращении премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что главной идеей для страны должна стать «реальная» Армения в границах Армянской ССР.

ИА Регнум Пашинян

«Реальная Армения… должна стать руководящей идеологией», — цитирует Пашиняна «РИА Новости».

Премьер-министр акцентировал, что суть идеологии состоит в том, что государство — это средство для обеспечения безопасности, процветания, счастья, а также сохранения идентичности и развития армян.

Как сообщало ИА Регнум, если Армения откажется от своих границ, установленных во времена СССР, то это будет отречением от суверенитета и государственности, заявил 12 декабря Никол Пашинян.

Армения и Азербайджан ведут процесс делимитации и демаркации государственной границы. За основу договорились взять советские карты. В мае 2024 года стороны согласовали пограничную линию в районе армянской Тавушской области и азербайджанского Газахского района.