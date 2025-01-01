Курск, 1 января, 2025, 03:32 — ИА Регнум. В первые минуты наступившего 2025 года ВСУ продолжили свои террористические атаки на Курскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Украинские нацисты продолжают свои преступные действия. Слава богу, безуспешно. Последствия атаки оказались совсем не теми, на которые рассчитывали», — написал в Telegram-канале Хинштейн.

По словам врио главы Курской области, украинские военные нанесли ракетный удар по Беловскому району. Жертв и значимых разрушений нет. Повреждён газораспределительный шкаф. Подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не нарушено, заверил врио губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области Шебекинский округ также попал под обстрел ВСУ в первые минуты 2025 года.

ВСУ за сутки 28 декабря атаковали 21 населённый пункт Белгородской области, в результате чего один человек получил ранение.

В подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы, написал телеканал «Общественное».