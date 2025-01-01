Вашингтон, 1 января, 2025, 03:28 — ИА Регнум. В США сотрудники ФБР нашли самый большой в истории бюро тайник с самодельными взрывными устройствами. Склад обнаружили при обыске у жителя штата Вирджиния Брэда Спаффорда, сообщил телеканал CBS со ссылкой на судебные документы.

lragir.am ФБР

Изначально на Спаффорда пожаловался сосед, который сообщил властям, что мужчина накапливает взрывчатку и лишился трёх пальцев на правой руке. Также американец использовал фотографии президента США Джо Байдена при стрельбе по мишеням в тире.

Брэда Спаффорда задержали за хранение незарегистрированной короткоствольной винтовки. А при обыске на его ферме в округе Айл-оф-Уайт обнаружили склад с 150 самодельными взрывными устройствами.

При ходатайстве в суде для оставления задержанного под стражей прокурор заявил, что это стало крупнейшим изъятием готовых взрывных устройств в истории.

Как сообщало ИА Регнум, как минимум три человека погибли, ещё восемь пострадали в результате стрельбы неизвестных по толпе из нескольких сотен человек, праздновавших победу команды бывших выпускников школы в футбольном матче в американском штате Миссисипи.

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