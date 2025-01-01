Берлин, 1 января, 2025, 03:01 — ИА Регнум. Сразу несколько районов в Берлине остались без водоснабжения, сообщила газета Bild.

Steve Johnson Водоснабжение

Уточняется, что водоснабжение отключили в районах Шарлоттенбург, Веддинг, Кройцберг и Митте.

Служба водоснабжения проинформировала в соцсети X, что причиной отключения воды стал прорыв трубы в Веддинге. Сотрудники коммунальных служб устраняют аварию.

Как сообщало ИА Регнум, учёные на протяжении более 40 лет замечали загадочное химическое вещество в очищенной питьевой воде, употребляемой миллионами американцев. Точного определения выявленному химикату до сих пор никто не смог дать.

В сточных водах в США стремительно распространяется новый энтеровирус D68 (EV-D69), который является возбудителем острого вялого миелита, симптомом которого является паралич спинного мозга. В течение 2024 года в стране выявили несколько случаев заражения новым вирусом.