Москва, 1 января, 2025, 03:07 — ИА Регнум. В российский плен в районе Торецка в ДНР попал британский наёмник Хэйден Уильям Дэвис. Сдался он, случайно столкнувшись с бойцом ВС РФ во время обстрела ВСУ. Видео с рассказом пленного опубликовано на канале «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

По словам Дэвиса, в него «прилетала граната, но не с российской стороны». Наёмник видел украинский дрон. Он спрятался в блиндаже, утром вышел и опять услышал взрывы, забежал в какое-то здание и увидел запыхавшегося русского.

«Он понял, что угрозы я не представляю, дал мне сигарету. Русский буквально вынес меня в безопасное место, когда по нам начали работать дроны и артиллерия», — рассказал Дэвис.

29-летний британец долго служил в армии, в Королевском полку. Побывал в командировках в Канаде, Германии, Афганистане и на Кипре.

В 2023 году его выгнали из армии из-за курения марихуаны. Были у Дэвиса и проблемы с психикой. Работу на гражданке он толком найти не мог. Устроился продавцом, но и оттуда его уволили. Мужчина несколько раз даже пытался покончить с собой, а потом отправился на Украину и вступил в иностранный легион.

Служба в рядах ВСУ, как признался Дэвис, его быстро разочаровала. Он воевал во взводе тяжёлого вооружения, но самого вооружения не было. Им выдали только два пулемёта ДШК и гранатомёт Mk-12 без треноги.

Также пленный оказался свидетелем военных преступлений ВСУ. Он лично слышал по рации, как командир приказал убить трёх мирных жителей. Среди них были женщина и подросток.

«Командиры используют нас как мясо. Говорят, что будешь на позициях 2–3 дня, а держат по 10 дней. Один парень, который был со мной, погиб, другой сбежал, а я сдался в плен», — добавил британец.

Дэвис сказал, что чудом остался жив, это «редкое исключение», и призвал иностранцев не вступать в иностранный легион Украины — всех ждёт гибель.

Как сообщало ИА Регнум, военный инженер старший лейтенант ВС РФ Евгений Кочергин, трижды награждённый орденом Мужества, в зоне проведения СВО вызвал огонь ВСУ на себя. Ему удалось спасти целое подразделение и самому остаться в живых.