Москва, 1 января, 2025, 02:32 — ИА Регнум. В России заработные платы специалистов бюджетной сферы, а также пенсии будут проиндексированы с 1 января 2025 года.

ИА REGNUM Увеличение зарплаты

Проиндексированные на 13,2% зарплаты в феврале получат врачи, соцработники, учителя, а также работники культуры.

Кроме того, повышение коснётся и некоторых категорий госслужащих: сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и работников лесных хозяйств.

Увеличатся пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров. Выплаты будут проиндексированы на 7,3%.

Как сообщало ИА Регнум, индексация пенсий работающих пенсионеров в 2025 году затронет около 9 млн человек.

Депутат Госдумы Никита Чаплин проинформировал, что в 2025 году средний размер пенсии по старости составит около 24 тыс. рублей.

С 1 апреля 2025 года получателям социальных пенсий проиндексируют выплаты на 14,75%. Средства на эти цели заложены в бюджет.