Москва, 1 января, 2025, 02:03 — ИА Регнум. Военный инженер старший лейтенант ВС РФ Евгений Кочергин, трижды награждённый орденом Мужества, в зоне проведения СВО вызвал огонь ВСУ на себя. Ему удалось спасти целое подразделение и самому остаться в живых. Подробности истории герой рассказал MK.RU.

ИА Регнум Боец СВО

Выполняя боевое задание, подразделение оказалось в непростой ситуации. Группа Кочергина была отрезана и не могла дойти до указанного пункта. Боец убедил сослуживцев выдвигаться вперёд, а сам для прикрытия подразделения взял огонь на себя.

Кочергин занял позицию в лесу и начал отстреливаться. ВСУ применили для нанесения удара самолёт, но офицер смог выжить.

«Разум говорил мне только о том, сколько времени нужно продержаться», — сказал военный.

Евгений Кочергин выждал время, которое было необходимо для отхода его подразделения, а затем и сам смог добраться до пункта живым.

Как сообщало ИА Регнум, сапёр-разведчик Закарья Алиев, который на протяжении трёх недель в одиночку оборонял опорный пункт от Вооружённых сил Украины (ВСУ) и питался найденным у противника луком, рассказал, что украинские военные, чтобы ликвидировать одного российского солдата, убили в общей сложности 10 своих же сослуживцев, задействовав 10–15 дронов на эти цели.