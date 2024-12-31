Москва, 1 января, 2025, 01:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился к согражданам с традиционным новогодним поздравлением из Кремля.

Владимир Путин

Первыми, кто услышал обращение президента, стали жители Дальнего Востока, в частности Камчатки и Чукотки. Затем новогоднее поздравление Владимира Путина транслировалось во всех часовых поясах страны.

Путин подчеркнул, что Россия в первой четверти века успешно прошла через многие масштабные события благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их, люди преодолевали испытания, потому что оставались вместе, отметил российский лидер.

В своём обращении Путин также заявил, что России ещё многое предстоит решить, но страна может по праву гордиться тем, что уже сделано.

Президент, говоря о СВО, назвал бойцов подлинными героями России. Мысли миллионов россиян вместе с военными, заверил Владимир Путин.

Нынешнее поздравление оказалось самым коротким из всех предыдущих (длилось 3 минуты 35 секунд), но не менее ёмким и патриотичным.

Как сообщало ИА Регнум, в год начала спецоперации новогоднее поздравление Путина стране транслировалось из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Президент появился в окружении военных российской армии.

31 декабря 2013 года Путин обратился к россиянам из Хабаровска. Президент прибыл туда, чтобы встретиться с пострадавшими от наводнения.