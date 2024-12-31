Вашингтон, 1 января, 2025, 01:30 — ИА Регнум. Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал единственным действующим игроком НХЛ, кто сумел забить 100 и более голов в декабре. Об этом сообщила пресс-служба Лиги.

Nhl.com Александр Овечкин

Всего в декабре российский спортсмен забросил 130 шайб. За всю историю НХЛ Овечкин по этому показателю занимает пятое место.

Александр Овечкин забил свой 870-й гол 29 декабря в матче против «Детройт Ред Уингз», приблизившись на 25 голов к рекорду Уэйна Гретцки в 894 гола. Он может стать новым рекордсменом совсем скоро, надеются в НХЛ.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Овечкин 29 декабря вышел на лёд впервые после перелома ноги. Хоккеист сыграл в официальном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин 21 ноября получил травму в матче «Вашингтона» с командой «Юта Джаз» в городе Солт-Лейк-Сити. Врачи диагностировали у него перелом малоберцовой кости левой ноги.

24 декабря «Вашингтон Кэпиталз» проиграл команде «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:1.