Москва, 1 января, 2025, 00:59 — ИА Регнум. Практически сразу после наступления 2025 года по мск в работе Telegram произошёл масштабный сбой, следует из данных на сайте Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Пользователи сообщили о сбое в работе мессенджера в разных регионах России. Одними из первых жалобы начали поступать из Ленинградской, Нижегородской, Московской, Тверской и Свердловской областей. Пользователи Telegram жаловались на невозможность подключиться к серверу и отправить сообщения.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря пользователи мессенджера Viber в России массово пожаловались на сбои в работе сервиса. Фиксировалось большое количество сообщений о частичной или полной утрате функций приложения.

В работе мессенджера Telegram 2 декабря также произошёл сбой. Число жалоб составило около 1,5 тыс.